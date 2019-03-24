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Ракурс
Немецкие бизнесмены пожертвуют 10 млн евро после открытия нацистских страниц семейной истории

Немецкие бизнесмены пожертвуют 10 млн евро после открытия нацистских страниц семейной истории

24 мар 2019, 18:52
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Представители семьи Райман, которая считается одной из самых богатых в Германии, пожертвуют 10 млн евро одной из организаций, которая работает над преодолением последствий преступлений нацистского режима. Райманы наняли историка, который исследовал деятельность семейной фирмы в годы нацизма. Результаты бизнесменов шокировали, сообщает Bild.

Райманы решили изучить историю своей фирмы через 70 лет после совершенных преступлений. В годы нацистского режима их компания была небольшим предприятием, которая работала под другим именем.

Приглашенный историк профессор Пауль Эркер рассказал семье о том, как работала фирма в годы нацизма.

«После рассказа профессора Эркера мы были шокированы. Нам стало стыдно, здесь нечего приукрашивать. Эти преступления отвратительны», — заявил один из руководителей холдинга JAB Holding, принадлежащего семье Райман Петер Харф.

Оказалось, что Райманы еще до прихода Гитлера к власти пожертвовали крупную сумму нацистам. Они убеждали Гитлера и его окружения, что являются сторонниками расовой теории. Об этом написал в 1937 году один из Райманом шефу СС Генриху Гиммлеру.

На заводах, принадлежащих семье, использовали труд французских военнопленных, а также остарбайтеров. Война принесла семье Райман процветание, поскольку на военных заказах она заработала большие деньги.

«Мы чувствуем облегчение, когда правда вышла наружу», — прокомментировали информацию потомки Райманов.

Состояние этой семьи оценивается в 33 млрд евро. Холдингу принадлежат доли в известных торговых марках — Clearasil, Calgon, Jacobs, Wella и Max Factor.

Источник: Ракурс


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