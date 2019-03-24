Отменить Brexit требуют пять миллионов британцев

https://racurs.ua/n119821-otmenit-brexit-trebuut-pyat-millionov-britancev.html

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Петиция с требованием отменить Brexit (Брексит) и сохранить членство Великобритании в составе Евросоюза в воскресенье, 24 марта, преодолела отметку в пять миллионов собранных подписей. Это ходатайство получило самую большую в истории британского парламента поддержку.

Ранее рекорд популярности принадлежал петиции о проведении повторного референдума относительно Brexit. В 2016 году она собрала 4 млн 150 тыс. подписей.

В новой петиции требуют провести референдум, который «продемонстрирует силу общественной поддержки идеи остаться в ЕС». Сбор подписей под этим документом начали 20 февраля и до 18 марта он собрал 10 тыс. подписей. До 20 марта подписались 100 тыс. британцев, а 21 марта поддержка перевалила за 2 млн.

Согласно действующей в стране процедуре, любая петиция, набравшая более 10 тыс. подписей, требует официальной реакции правительства. Если документ поддержали на сайте 100 тыс. человек, его обязаны рассмотреть в парламенте.

Напомним, что в правительстве и парламенте Великобритании до сих пор существуют разногласия относительно механизма выхода страны из Евросоюза. В июне 2016 года в королевстве проголосовали за выход страны из ЕС (51,9% против 48,1%).

Сейчас же 61% британцев хотят, чтобы Соединенное Королевство не выходило из Евросоюза, в то время как 39% готовы поддержать «развод» Лондона и Брюсселя на условиях, прописанных в проекте специального соглашения о Brexit. В марте в Лондоне состоялись несколько больших демонстраций, на которых требовали отменить Brexit.