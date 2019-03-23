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Акция по Brexit в Лондоне. Фото: Twitter

Акция по вопросу Brexit в Лондоне: организаторы сообщают о миллионе участников (ФОТО, ВИДЕО)

23 мар 2019, 18:20
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Акция с требованием проведения второго референдума относительно Brexit проходит в Лондоне. По словам организаторов, к ней присоединилось миллион участников.

На площади перед парламентом перед участниками шествия выступили политики, среди которых мэр Лондона Садик Хан и первый министр Шотландии Никола Старджен, сообщается на странице People’s Vote в Twitter.

Участники шествия также требуют отставки премьер-министра страны Терезы Мэй.

Отмечается, что одновременно в Лондоне проходит акция в поддержку Brexit, к которой присоединились меньшее количество участников.

Добавим, что зарегистрированная на сайте британского парламента петиция относительно отмены Brexit набрала более 4,3 млн подписей. Этот документ набрал наибольшее количество подписей с начала функционирования сайта с петициями.

Акция против Brexit в Лондоне. Фото: Twitter

Акция против Brexit в Лондоне. Фото: Twitter

Акция против Brexit в Лондоне. Фото: Twitter

Акция против Brexit в Лондоне. Фото: Twitter

Напомним, что недавно Мэй обратилась к ЕС с просьбой перенести выход Великобритании из ЕС. В Союзе согласились отсрочить этот процесс до 22 мая.

Источник: Ракурс


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Акция по вопросу Brexit в Лондоне: организаторы сообщают о миллионе участников (ФОТО, ВИДЕО)

В Лондоне продолжается масштабная акция, участники которой требуют проведения второго референдума по вопросу о Brexit. Организаторы заявляют о том, что к акции присоединились миллион человек

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