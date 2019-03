Акция с требованием проведения второго референдума относительно Brexit проходит в Лондоне. По словам организаторов, к ней присоединилось миллион участников.

На площади перед парламентом перед участниками шествия выступили политики, среди которых мэр Лондона Садик Хан и первый министр Шотландии Никола Старджен, сообщается на странице People’s Vote в Twitter.

Участники шествия также требуют отставки премьер-министра страны Терезы Мэй.

Отмечается, что одновременно в Лондоне проходит акция в поддержку Brexit, к которой присоединились меньшее количество участников.

Добавим, что зарегистрированная на сайте британского парламента петиция относительно отмены Brexit набрала более 4,3 млн подписей. Этот документ набрал наибольшее количество подписей с начала функционирования сайта с петициями.

