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Акция по Brexit в Лондоне. Фото: Twitter
Акция по вопросу Brexit в Лондоне: организаторы сообщают о миллионе участников (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n119795-akciya-po-voprosu-brexit-v-londone-organizatory-akcii-soobschaut-o-millione-uchastnikov-foto.htmlРакурс
Акция с требованием проведения второго референдума относительно Brexit проходит в Лондоне. По словам организаторов, к ней присоединилось миллион участников.
На площади перед парламентом перед участниками шествия выступили политики, среди которых мэр Лондона Садик Хан и первый министр Шотландии Никола Старджен, сообщается на странице People’s Vote в Twitter.
Участники шествия также требуют отставки премьер-министра страны Терезы Мэй.
Отмечается, что одновременно в Лондоне проходит акция в поддержку Brexit, к которой присоединились меньшее количество участников.
Добавим, что зарегистрированная на сайте британского парламента петиция относительно отмены Brexit набрала более 4,3 млн подписей. Этот документ набрал наибольшее количество подписей с начала функционирования сайта с петициями.
Parliament Square right now. What a sight.#PutItToThePeopleMarchpic.twitter.com/kXonQaAsqP— People's Vote UK (@peoplesvote_uk) 23 марта 2019 г.
Напомним, что недавно Мэй обратилась к ЕС с просьбой перенести выход Великобритании из ЕС. В Союзе согласились отсрочить этот процесс до 22 мая.
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