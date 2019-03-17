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Украинец погиб на стройке возле королевского замка в Кракове, фото - Gazeta Krakowska

Украинец погиб на стройке возле королевского замка в Кракове (ФОТО)

17 мар 2019, 11:11
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Гражданин Украины погиб 16 марта в Кракове во время строительных работ, которые проводились возле королевского замка Вавель.

К смерти 45-летнего украинского рабочего привел сход грунта вблизи выполнения работ. Всего пострадали 10 человек, сообщает Gazeta Krakowska.

Рабочие осуществляли укрепление вала вблизи одной из башен замка. На место чрезвычайной ситуации быстро прибыли спасатели. Через восемь минут они вытащили украинца из-под завала. Его реанимировали около часа, но спасти заробитчанина не удалось.

Украинец погиб на стройке возле королевского замка в Кракове

О чрезвычайной ситуации рассказали и в государственной инспекции труда Польши, а также службе строительного надзора. Там утверждают, что все строители были трезвыми, а работы проводились с соблюдением правил безопасности.

Украинец погиб на стройке возле королевского замка в Кракове

Украинец погиб на стройке возле королевского замка в Кракове, фото — Gazeta Krakowska


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