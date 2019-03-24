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Трамп-младший призвал отозвать из Киева посла США Йованович

Трамп-младший призвал отозвать из Киева посла США Йованович

24 мар 2019, 20:59
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Сын президента США Дональд Трамп-младший призвал отозвать из Киева посла США Мари Йованович. По его мнению, посол критикует администрацию Белого дома.

Трамп-младший 24 марта оставил твит в соцсети, в котором сослался на письмо экс-конгрессмен Пита Сешнса госсекретарю Майку Помпео. В нем якобы были доказательства того, что Йованович критиковала в Киеве администрацию Трампа, а также заявляла о том, что американский президент близок к процедуре импичмента.

«Нам нужно больше Ричардов Гренеллей (посол США в Германии), а меньше этих шутников среди послов. Призывы к замене американского посла Обамы в Украине растут», — написал Трамп-младший в Твиттер.

Американские СМИ несколько раз сообщали, что Белый дом готовит увольнение Йованович, поскольку считает ее близкой к экс-президенту Бараку Обаме.

Недавно вокруг Йованович разразился другой скандал. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что американский посол вручил ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование. В Госдепе и Посольстве США в Киеве это заявление опровергли, а в защиту Йованович выступил также президент Украины Петр Порошенко.

Источник: Ракурс


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