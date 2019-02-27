Александр Квасьневский, фото — Uapress.info

https://racurs.ua/n118728-kvasnevskiy-slival-manafortu-ukrainskie-sekrety-evroparlamenta-specprokuror-muller.html

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Представитель Еврпарламента в Украине и экс-президент Польши Александр Квасьневский тайно передавал бывшему главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту информацию о планах и возможных действиях этой структуры относительно Украины во время кризиса 2013−2014 годов.

Об этом стало известно после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер представил около тысячи страниц доказательной базы относительно незаконной деятельности, тайных договоренностей и финансов Манафорта, сообщает 27 февраля «Голос Америки».

В отчете Манафорта назвали «закоренелым преступником, действовавшим осознанно и злонамеренно в течение десятилетий вплоть до 2018 года».

В обвинительном заключении команда Мюллера предоставила сотни страниц электронной переписки, договоров и финансовых отчетов. Согласно заключению, Манафорт «обманывал, давал ложные показания, манипулировал сенаторами, конгрессменами и журналистами» и резко отзывался о событиях в Киеве конца 2013 года. Он, в частности, отмечал, что «на это нужно жестко ответить», имея в виду события на Майдане.

Скандальный консультант президента отправлял письма украинским политикам, ставя в копию российские адресаты, умело манипулировал политическими донорами, получая миллионы долларов за свои услуги.

Согласно открытым источникам, в так называемую «Габсбургскую группу», созданную Манафортом из политиков высшего эшелона, входили бывший канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр, бывший премьер-министр Италии Романо Проди и бывший президент Польши Александр Квасьневский. По данным спецпрокурора Мюллера, они оценивали реформы, которые проводило правительство Украины, тайно получая от него же зарплату.

В частности, Квасьневский, который в 2013—2014 годах был главой наблюдательной миссии Европарламента в Украине, тайно передавал Манафорту информацию о планах и возможных действиях этой структуры относительно Украины.

С 2012 по 2014 год Манафорт перевел членам «Габсбургской группы» 2,8 млн долл. из своих оффшорных счетов. Члены «Габсбургской группы», по мнению следствия, не объявляли, что занимаются лоббизмом в США и в Европе, чтобы избежать уплаты налогов.

Согласно обнародованным документам, в группе был еще один участник. Спецпрокурор Мюллер отмечает, что один из членов «Габсбургской группы» 16 мая 2013 года в компании премьер-министра своей страны встречался с президентом США Бараком Обамой и вице-президентом Джо Байденом в Овальном кабинете и обсуждал с ними ситуацию в Украине. Об этом он отчитался Манафорту в письменном виде, сообщив, что «доставил послание».

В обвинительном заключении не указано имя этого человека, но 16 мая 2013 года Обама встречался с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом.