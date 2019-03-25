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В Венесуэлу прилетели российские военные. Фото: Новые Известия
«Нет ничего загадочного»: в Венесуэлу прилетели российские военныеhttps://racurs.ua/n119827-net-nichego-zagadochnogo-v-venesuelu-prileteli-rossiyskie-voennye.htmlРакурс
В Венесуэлу прибыли два самолета с российскими военными. Оба борта приземлились 23 марта.
Целью визита российских военных в Венесуэлу называют консультации по военно-техническому сотрудничеству между странами, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на свой источник.
По словам источника, у России с Венесуэлой подписан ряд контрактов по сотрудничеству в военной сфере, поэтому в приезде российских военных «нет ничего загадочного».
Отмечается, что российские военные проконсультируют коллег из Венесуэлы по вопросам обслуживания техники, а также расскажут о стратегии ведения боевых действий.
Напомним, в Венесуэлу с начала революции неоднократно прилетали самолеты из России. На самолетах вывезли золотой запас страны для его продажи за границей.
В январе в Венесуэле начались массовые беспорядки после инаугурации избранного президента Николаса Мадуро. Большое количество людей вышли на улицы с протестами. Произошли столкновения между демонстрантами и военными. Лидер оппозиции провозгласил себя временным президентом страны. Его признали США и ряд европейских стран.
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