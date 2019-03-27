Трамп вимагає вивести російські війська з Венесуели. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/ua/n119969-tramp-vymagaie-vyvesty-rosiyski-viyska-z-venesuely.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп вимагає, щоб Росія вивела своїх військових з Венесуели. У разі відмови Вашингтон пригрозив втрутитися. Трамп заявив, що у США є всі необхідні для цього опції.

Перекидання російських військовослужбовців в Каракас віце-президент США Майк Пенс вже назвав небажаною провокацією і закликав перестати підтримувати голову Венесуели Ніколаса Мадуро. Американська сторона наголосила, що єдиним законним головою країни є тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо. Про це повідомляє німецьке видання «Deutsche Welle».

Зазначимо, що до Венесуели 24 березня перекинули російські сили спеціального призначення, серед який є фахівці з кібербезпеки. Американська сторона вважає, що російські військові можуть займатися стеженням для надання підтримки Мадуро.

Всього до Венесуели прибули близько сотні російських військовослужбовців, які привезли з собою близько 35 тон вантажу. Влада країни заявила, що перекидання сил сталося в рамках військової співпраці двох союзників.

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон, в свою чергу, розповів, що США не будуть терпіти прибуття іноземних збройних сил в західну півкулю.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Хуан Гуайдо розкритикував присутність російських військових в Венесуелі і заявив, що їх присутність порушує конституцію країни.