Астрономы впервые смогли наблюдать за экзопланетой супер-Юпитер. Фото: quasar.by

https://racurs.ua/n119968-astronomy-vpervye-smogli-nabludat-za-ekzoplanetoy-super-upiter.html

Ракурс

Астрономы впервые смогли заняться детальным изучением экзопланет (планет вне Солнечной системы) класса супер-Юпитер (планеты размером с Юпитер, но с другой массой). Ранее ученые не могли заниматься их изучением из-за яркого света звезд этих планет. Однако, астрономы придумали новый метод, при котором необходимо было объединить четыре телескопа.

Такой новаторский подход позволил начать непосредственное наблюдение за планетой, которая находится на расстоянии 129 световых лет от Земли. Объединение телескопов позволило отделить свет планеты от ее родительской звезды. Об этом сообщает издание dailystar.

Ученые обнаружили, что у экзопланеты штормовая атмосфера, в которой клубятся облака из силиката и железа. Такой состав облаков может свидетельствовать о сложных физических и химических процессах, которые происходят в атмосфере планеты после рождения. Саму экзопланету открыли в 2010 году, она находится в созвездии Пегаса. Экзопланета HR8799e больше и моложе любой планеты в Солнечной системе.

За последнюю четверть века ученые зафиксировали около 4 тыс. планет за пределами Солнечной системы, однако HR8799e стала первой, за которой ученые смогли наблюдать. Теперь астрономы уверены, что большинство звезд в Млечном Пути обладают хотя бы одним миром на их орбите.

Ранее сообщалось, что в конце февраля ученые нашли новые свидетельства наличия девятой планеты Солнечной системы.