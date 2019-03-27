Астрономи вперше змогли спостерігати за екзопланетою супер-Юпітер. Фото: quasar.by

https://racurs.ua/ua/n119968-astronomy-vpershe-zmogly-sposterigaty-za-ekzoplanetou-super-upiter.html

Ракурс

Астрономи вперше змогли зайнятися детальним вивченням екзопланет (планети за межами Сонячної системи) класу супер-Юпітер (планети розміром з Юпітер, але з іншою масою). Раніше вчені не могли займатися їх вивченням через яскраве світло зірок цих планет. Однак, астрономи придумали новий метод, при якому необхідно було об'єднати чотири телескопа.

Такий новаторський підхід дозволив почати безпосереднє спостереження за планетою, яка розташована на відстані 129 світлових років від Землі. Об'єднання телескопів дозволило відокремити світло планети від її батьківської зірки. Про це повідомляє видання dailystar.

Вчені виявили, що у екзопланети штормова атмосфера, в якій клубочяться хмари із силікату і заліза. Такий склад хмар може свідчити про складні фізичні і хімічні процеси, які відбуваються в атмосфері планети після народження. Саму планету відкрили у 2010 році, вона розташована у сузір’ї Пегаса. Екзопланета HR8799e більше і молодше будь-якої планети в Сонячній системі.

За останню чверть століття вчені зафіксували близько 4 тис. планет за межами Сонячної системи, проте HR8799e стала першою, яку вчені змогли спостерігати. Тепер астрономи впевнені, що більшість зірок в Чумацькому Шляху мають хоча б один світ на їхній орбіті.

Раніше повідомлялося, що наприкінці лютого вчені знайшли нові свідчення наявності дев’ятої планети Сонячної системи.