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Ракурс
Лоукост Ryanair запустит прямой рейс Киев-Валенсия. Фото: IBC

Лоукост Ryanair запустит прямой рейс Киев-Валенсия

27 мар 2019, 19:27
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Лоукост Ryanair запускает прямой рейс из Киева в испанский город Валенсию. Самолеты из украинской столицы в курортный город на берегу Средиземного моря начнут летать с 29 октября текущего года.

Полеты между городами будут проходить дважды в неделю: во вторник и субботу. Так, из испанского города самолет будет вылетать в 6.15 утра, а из Киева в 11.55. Путешествие будет длиться около 4 часов. Продажа билетов на полеты Киев-Валенсия и обратно уже открыта. Об этом стало известно из системы бронирования авиаперевозчика, передают avianews.

Стоимость полета составит не менее 66 евро, с учетом сборов и перевозки ручкой клади.

Валенсия станет третьим испанским городом, полеты в который обеспечивает маршрутная сеть лоукоста Ryanair. В конце прошлого года были запущены полеты в Барселону, а с 27 октября 2019 года начнутся анонсированные полеты между Киевом и Мадридом.

Лоукост Ryanair является крупнейшим бюджетным авиаперевозчиком в Европе. Компанию основал в 1984 году ирландский миллионер Тони Райан.

Как ранее сообщал «Ракурс», ирландский бюджетный авиаперевозчик Ryanair запустит рейсы в Одессу и Харьков.


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