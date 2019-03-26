Ryanair летом запустит авиарейсы в Одессу и Харьков

Ryanair начнет летать еще в два украинских города уже летом. Фото: Her.ie

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Ирландский бюджетный авиаперевозчик Ryanair начнет летать еще в два украинских города уже летом 2019 года.

Компания Ryanair с июня 2019 года начнет выполнять рейсы из Одессы в Краков, сообщает Avianews.com.

Рейсы из Одессы в Краков стартуют 16 июня и будут выполняться два раза в неделю: по средам и воскресеньям. А с октября Ryanair запустит рейс Одесса-Вроцлав. Отмечается, что эти рейсы будут выполняться тоже два раза в неделю: по вторникам и субботам.

Авиакомпания Ryanair также анонсировала запуск нового рейса из Харькова. С 27 октября стартует рейс Харьков-Вильнюс. Он будет выполняться два раза в неделю: по средам и воскресеньям.

Также отмечается, что рейсы из Одессы будет выполнять польская дочерняя компания Ryanair — Ryanair Sun.

Ранее сообщалось, что Ryanair анонсировал новый рейс из Киева. Авиакомпания Ryanair с осени 2019 года будет выполнять рейс Киев-Катовице.