Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Самолет компании Ryanair, фото: Adrian Pingstone

Ryanair осенью откроет авиарейс из Киева в Силезское воеводство Польши

15 мар 2019, 15:41
999

Крупнейшая европейская бюджетная авиакомпания Ryanair, главный офис которой расположен в столице Ирландии Дублине, в октябре этого года запустит новый авиарейс из Киева.

Полет из столицы Украины в польский город Катовице, центр расположенного на юге Польши Силезского воеводства, будет длится 1 час 50 мин., сообщает агентство «Українські новини» со ссылкой на данные системы бронирования компании.

Начиная с 30 октября, авиарейсы будут совершаться в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Из Киева самолеты будут отправляться в 10.25, из Катовице — в 7.00.

Напомним, в ноябре прошлого года в Ryanair заявляли о планах запустить в 2019 году пять новых авиарейсов из Киева. Отмечалось, что эти новые рейсы будут направляться в столицы Греции Афины и Болгарии Софию, расположенный на юго-западе Кипра город Пафос, а также в главный город северной части Англии — Манчестер. Кроме того, еще один маршрут планируется запустить в Дублин. Всего в Ryanair планируют задействовать на рейсах в Украину 15 самолетов, в компании прогнозируют, что пассажиропоток в ближайшие годы вырастет до 5 млн человек в год.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Вокруг — тишина и мертвые: спасенные во время расстрела в Новой Зеландии сообщили подробности теракта

Спасенные во время стрельбы в мечетях в Новой Зеландии сообщили подробности теракта, унесшего жизни 49 человек. Убийца стрелял беспорядочно, несколько раз перезаряжал оружие, часть людей спаслась, выпрыгнув в окно

Новости мира
17:16

Британия и Франция отреагировали на теракт в Новой Зеландии усилением охраны религиозных объектов

В ответ на теракт в Новой Зеландии Франция и Великобритания усилили охрану религиозных объектов. При жестоком нападении погибли по меньшей мере 49 человек

Новости мира
14:00