Ryanair осенью откроет авиарейс из Киева в Силезское воеводство Польши

Самолет компании Ryanair, фото: Adrian Pingstone

https://racurs.ua/n119447-ryanair-osenu-otkroet-aviareys-iz-kieva-v-silezskoe-voevodstvo-polshi.html

Racurs.ua

Крупнейшая европейская бюджетная авиакомпания Ryanair, главный офис которой расположен в столице Ирландии Дублине, в октябре этого года запустит новый авиарейс из Киева.

Полет из столицы Украины в польский город Катовице, центр расположенного на юге Польши Силезского воеводства, будет длится 1 час 50 мин., сообщает агентство «Українські новини» со ссылкой на данные системы бронирования компании.

Начиная с 30 октября, авиарейсы будут совершаться в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Из Киева самолеты будут отправляться в 10.25, из Катовице — в 7.00.

Напомним, в ноябре прошлого года в Ryanair заявляли о планах запустить в 2019 году пять новых авиарейсов из Киева. Отмечалось, что эти новые рейсы будут направляться в столицы Греции Афины и Болгарии Софию, расположенный на юго-западе Кипра город Пафос, а также в главный город северной части Англии — Манчестер. Кроме того, еще один маршрут планируется запустить в Дублин. Всего в Ryanair планируют задействовать на рейсах в Украину 15 самолетов, в компании прогнозируют, что пассажиропоток в ближайшие годы вырастет до 5 млн человек в год.