Законопроект о фейковых новостях рассмотрит парламент. Фото: ForumDaily

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Racurs.ua

Законопроект о фейковых новостях зарегистрирован в Верховной Раде Украины. Его автором выступил народный депутат из фракции партии «Народный фронт» Игорь Лапин.

Законопроектом № 10139 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения распространения недостоверных сведений в средствах массовой информации» предлагается ввести уголовную ответственность за распространение фейковых новостей, сообщает Lb.ua.

За публикацию недостоверной информации предлагается штрафовать нарушителей на сумму 8,5 тыс. грн или же назначать общественные или исправительные работы. Отмечается, что ответственность будет наступать даже в случае совершения непреднамеренной ошибки.

В тоже время, уголовной ответственности за публикацию фейковой новости можно будет избежать в случае публикации опровержения.

Законодательным актом также предусматривается, что во время рассмотрения дела суд может принять решение о приостановлении действия лицензии, временном запрете на выпуск определенного издания или же о приостановлении доступа абонентов к определенному ресурсу.

Также народный депутат предлагает рассматривать такие дела в сокращенные сроки в порядке упрощенного производства.

Законопроект о фейковых новостях уже прокомментировали депутаты. Так, к примеру глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной Рады Виктория Сюмар считает, что его не поддержат украинские парламентарии. Она отметила, что подобные законопроекты уже вносились в парламент, но «были провалены».

Напомним, ранее закон о фейковых новостях приняли в России. Россиянам за публикацию «неправильных» новостей грозят штрафы и тюремные сроки.