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В Киеве открыли сквер в честь убитого российского оппозиционера Немцова. Фото: Известия

В Киеве открыли сквер в честь убитого российского оппозиционера Немцова (ФОТО, ВИДЕО)

15 мар 2019, 15:09
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В Киеве открыли сквер в честь погибшего российского политика Бориса Немцова. На церемонии открытия сквера с мемориальной доской были дочь оппозиционера Жанна Немцова и мэр столицы Виталий Кличко.

Новый сквер открылся на перекрестке улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта, недалеко от посольства России. Решение о присвоении скверу имени Бориса Немцова Киевский городской совет принял еще 15 ноября прошлого года. Об этом сообщают на официальном сайте мэра Киева.

Над макетом мемориальной доски работали российские архитекторы, а окончательное решение о дизайне и месте установки принадлежит Фонду имени Бориса Немцова, который учредила его дочь.

Жанна Немцова на открытии сквера, посвященному Борису Немцову. Фото: сайт мэра Киева

Жанна Немцова, в свою очередь, заявила, что Мемориал открывается в Киеве, потому что ее отец очень любил Украину и его трагическая смерть тесно связана с событиями в стране.

Отметим, что аналогичное решение приняли год назад в Вашингтоне. Там возле российского посольства открыли площадь имени Немцова, а в Вильнюсе (Литва) по той же схеме появился сквер в честь убитого оппозиционера.

Борис Немцов был убил четыре года назад, но заказчики и организаторы его убийства до сих пор не установлены.

Ранее сообщалось, что Конгресс США одобрил пакет антикремлевских законопроектов. Первая резолюция обвиняет режим президента РФ Путина в смерти Бориса Немцова и призывает американское правительство поднимать вопрос об убийстве оппозиционера на любых переговорах с российской стороной.

Источник: Ракурс


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