Петр Порошенко, фото: Obzor.io

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Зарплаты бойцов горно-штурмовых войск повысят на 23%, приравняв их бойцам подразделений десантно-штурмовых войск Украины.

Такое поручение президент Украины Петр Порошенко дал министру обороны Степану Полтораку во время рабочей поездки в Закарпатскую область, сообщает пресс-служба Администрации президента.

По словам Порошенко, бойцы 128-й и 10-й горно-штурмовых бригад являются элитой украинского войска и воюют на высшем уровне. Президент отметил, что четыре военнослужащих 128-й бригады получили звание Герой Украины, двое из них — Александр Капуш и Олег Довгий — посмертно.

Кроме того, Порошенко поручил принять меры для улучшения инфраструктуры военных городков и строительства современного жилья для размещения военнослужащих этих бригад.

Напомним, в начале марта Порошенко сообщил, что поручил министру обороны повысить выплаты военнослужащим, которые служат на передовой. Так, выплаты военным, которые находятся на первой линии обороны, вырастут на 2 тыс. грн, на второй линии — на 1 тыс. грн.