Новый вид пауков назвали в честь штурмовиков из «Звездных войн». Фото: Вести.Наука - Vesti.Ru

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Новый вид пауков, обнаруженный в Колумбии, назвали в честь штурмовиков из саги «Звездные войны».

Недавно обнаруженные пауки получили название Stormtropis. Ученые отнесли их к семейству паратропидидовых (Paratropididae), сообщает «Популярная механика».

В новый род пауков вошли четыре вида животных: Stormtropis colima, Stormtropis muisca, Stormtropis paisa и Stormtropis parvum. Указанные виды пауков обитают на больших высотах от 3 тыс. метров. Ареалом обитания являются высокогорья центральной части Анд.

Исследователи объяснили, почему решили назвать пауков в честь штурмовиков из известной саги. Отмечается, что пауки указанного вида очень похожи между собой. Также они используют естественный окрас в качестве камуфляжа.

Ранее ученые обнаружили новый вид пауков в Африке. На спине этих животных был расположен мягкий рог, функциях которого исследователи так и не смогли узнать. Паукам с рогом дали название Ceratogyrus attonitifer, что в переводе означает вызывающий удивление.