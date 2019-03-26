Ryanair влітку запустить авіарейси до Одеси і Харкова. Фото: Her.ie

https://racurs.ua/ua/n119888-ryanair-vlitku-zapustyt-aviareysy-do-odesy-i-harkova.html

Ракурс

Ірландський бюджетний авіаперевізник Ryanair почне літати ще у два українські міста вже влітку 2019 року.

Компанія Ryanair з червня запустить рейси з Одеси до Кракова. Вони стартують 16 червня і виконуватимуться двічі на тиждень: щосереди і щонеділі, повідомляє Avianews.com.

Із жовтня Ryanair запустить рейси Одеса — Вроцлав. Ці рейси виконуватимуться теж двічі на тиждень: щовівторка і щосуботи.

Крім того, рейси з Одеси виконуватиме польська дочірня компанія Ryanair — Ryanair Sun.

Авіакомпанія Ryanair також анонсувала запуск нового рейсу з Харкова. З 27 жовтня з’явиться рейс Харків — Вільнюс. Він буде виконуватися двічі на тиждень: щосереди і щонеділі.

Раніше повідомлялося, що Ryanair анонсувала новий рейс із Києва. Авіакомпанія з осені 2019 року виконуватиме рейс зі столиці України до польського Катовіце.