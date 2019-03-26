Куплену на розпродажу статуетку Будди продали на аукціоні за 2 млн доларів

https://racurs.ua/ua/n119887-kuplenu-na-rozprodaju-statuetku-buddy-prodaly-na-aukcioni-za-2-mln-dolariv.html

Ракурс

Американка виставила на торги бронзову фігурку Будди, куплену на гаражному розпродажу, і виручила за неї на аукціоні Sotheby’s понад 2 млн дол.

Бронзовий Будда, якому, як вважають, понад 1 тис. років, злетів вище виставленої ціни у 60 тис. дол. впродовж семи хвилин торгів, повідомляє The History Blog.

Власниця придбала статуетку під час гаражного розпродажу в Кірквуді (штат Міссурі) у 1997 році. За кілька днів до торгів жінка принесла позолочену бронзову фігурку китайського буддійського божества на оцінку. У розмові з фахівцем американка розповіла, що купила статуетку колись за останні гроші — 75 дол.

Оцінювач уважно глянув на предмет мистецтва і обережно повідомив його власниці, що вона може виручити за фігурку щонайменше 60 тис. дол. Спочатку жінка не повірила фахівцю. Оцінювач пояснив, що статуетку виготовили у період VII-X століття під час правління китайської династії Тан.

Підсумкова сума, за яку цінність 20 березня пішла з молотка, перевищила оціночну в 30 разів. Покупець заплатив за неї 2,06 млн дол.

Це не єдиний китайський артефакт, який продали минулого тижня за нечувану суму. Стародавній буддистський текст «Сутра досконалого освіти» продали за 2,7 млн дол.

«Ракурс» повідомляв, що у лютому цього року в Нюрнберзі аукціонний дім «Вайлдер» не зміг продати п’ять картин, чиє авторство приписують Адольфу Гітлеру. Ціна картин коливалася від 19 до 45 тис. На продаж виставлялися пейзажі, а також плетене крісло зі свастикою, яке нібито належало Гітлеру. Покупці засумнівалися в авторстві робіт, а за кілька днів до аукціону декілька картин вилучили через підозру в підробці.