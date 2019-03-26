Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
ТРЦ у Баку згорів дотла, постраждали 10 осіб

ТРЦ у Баку згорів дотла, постраждали 10 осіб (ФОТО, ВІДЕО)

26 бер 2019, 12:31
999

Торговельний центр у Баку згорів дотла, внаслідок пожежі у ТРЦ «Діглас» постраждали 10 людей.

Вогонь у торговельному центрі загасили, але сам об'єкт перебуває у непридатному стані, повідомляє Minval з посиланням на рятувальників і медиків.

ТРЦ у Баку згорів дотла, постраждали 10 осіб

До гасіння пожежі залучали два гелікоптери. Наразі розпочався демонтаж конструкцій ТРЦ. Рятувальники прагнуть виявити невидимі осередки займання та задимлення.

Більшість постраждалих отруїлися продуктами горіння, у частини виявлено різані рани. Погіршення самопочуття у двох власників магазинів пов’язане з втратою товару у вогні. Постраждав і один пожежник.

ТРЦ у Баку згорів дотла, постраждали 10 осіб

Нагадаємо, що масштабна пожежа в столиці Азербайджану виникла вранці 26 березня. Вогонь охопив верхні поверхи п’ятиповерхової будівлі. Вогонь із ТРЦ «Діглас» перекинувся на інші об'єкти розміщеного поруч ринку.

ТРЦ у Баку згорів дотла, постраждали 10 осіб

ТРЦ у Баку згорів дотла, постраждали 10 осіб

ТРЦ у Баку згорів дотла, постраждали 10 осіб

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

В Європарламенті розпочалися дебати, присвячені російській окупації Криму (ТРАНСЛЯЦІЯ)

У вівторок, 26 березня, в Європейському парламенті розпочалися політичні дебати, присвячені п’ятій річниці окупації Автономної Республіки Крим військами Російської Федерації

Новини України
23:13   26 бер

Кривава ДТП у Харкові: Зайцева подала апеляцію на вирок суду та змінила адвоката

Мешканка Харкова Олена Зайцева, яку суд визнав винною та засудив до 10 років позбавлення волі за смертельну дорожньо-транспортну пригоду, подала апеляцію на ухвалу служителів Феміди

Юридичні новини
20:07   26 бер