ТРЦ у Баку згорів дотла, постраждали 10 осіб

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Ракурс

Торговельний центр у Баку згорів дотла, внаслідок пожежі у ТРЦ «Діглас» постраждали 10 людей.

Вогонь у торговельному центрі загасили, але сам об'єкт перебуває у непридатному стані, повідомляє Minval з посиланням на рятувальників і медиків.

До гасіння пожежі залучали два гелікоптери. Наразі розпочався демонтаж конструкцій ТРЦ. Рятувальники прагнуть виявити невидимі осередки займання та задимлення.

Більшість постраждалих отруїлися продуктами горіння, у частини виявлено різані рани. Погіршення самопочуття у двох власників магазинів пов’язане з втратою товару у вогні. Постраждав і один пожежник.

Нагадаємо, що масштабна пожежа в столиці Азербайджану виникла вранці 26 березня. Вогонь охопив верхні поверхи п’ятиповерхової будівлі. Вогонь із ТРЦ «Діглас» перекинувся на інші об'єкти розміщеного поруч ринку.