У Баку горить торговельний центр, постраждав пожежник. Фото: РБК

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У Баку горить торговельний центр «Діглас», розташований у Низамінському районі міста. Займання почалося сьогодні, 26 березня, вранці.

Пожежа почалася в одному із магазинів торговельного центру, за короткий проміжок часу вогонь поширився на чотири поверхи будівлі, повідомляє Trend.

На місце пожежі прибули 10 нарядів співробітників МНС. Гасіння відбувається з вертольотів авіазагону служби. Деякий час було перекрито вулицю Гара Гараєва, на якій розташований торговельний центр. Наразі рух вулицею відновлено.

Внаслідок пожежі постраждав співробітник МНС, який брав участь в ліквідації займання центру. Його госпіталізували з різаною раною правої руки.

Правоохоронці поки що не повідомляють причину пожежі.