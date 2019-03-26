У Баку горить торговельний центр, постраждав пожежник (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n119875-u-baku-goryt-torgovelnyy-centr-postrajdav-pojejnyy-foto-video.htmlРакурс
У Баку горить торговельний центр «Діглас», розташований у Низамінському районі міста. Займання почалося сьогодні, 26 березня, вранці.
Пожежа почалася в одному із магазинів торговельного центру, за короткий проміжок часу вогонь поширився на чотири поверхи будівлі, повідомляє Trend.
На місце пожежі прибули 10 нарядів співробітників МНС. Гасіння відбувається з вертольотів авіазагону служби. Деякий час було перекрито вулицю Гара Гараєва, на якій розташований торговельний центр. Наразі рух вулицею відновлено.
Внаслідок пожежі постраждав співробітник МНС, який брав участь в ліквідації займання центру. Його госпіталізували з різаною раною правої руки.
Правоохоронці поки що не повідомляють причину пожежі.
Пожар в торговом центре Diqlas в поселке 8-й километр в Баку привел к уничтожению объекта. pic.twitter.com/Ns9Cls9VJf
— Дмитрий (@Dog_Lab) 26 марта 2019 г.