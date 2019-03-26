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Обвинуваченого в корупції екс-президента Бразилії звільнили з-під варти. Фото: Svopi

Обвинуваченого в корупції екс-президента Бразилії звільнили з-під варти

26 бер 2019, 09:43
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Екс-президента Бразилії Мішеля Темера, заарештованого 21 березня за підозрою у хабарництві, звільнив апеляційний суд.

Суд вирішив, що 78-річний Темер не є небезпечним і не становить загрози для суспільства, повідомляє Globo.

Колишнього лідера країни Темера підозрюють в отриманні близько 500 тис. дол. хабаря при укладанні державних контрактів на будівництво атомної електростанції. Також стосовно Темера розслідують кілька справ, пов’язаних з відмиванням грошей, перешкоджанням правосуддю і корупцією. Екс-президент спростовує всі звинувачення.

Зазначимо, що у справі про корупцію при будівництві АЕС був засуджений екс-президент країни Лула да Сілва, також у хабарництві, пов’язаному з будівництвом АЕС, підозрювали ще одного колишнього лідера країни попередницю Темера Ділму Русеф.

Темера призначили в. о. президента Бразилії у 2016 році, одразу після оголошення імпічменту Русеф, за правління якої він шість років займав посаду віце-президента. На бразильських виборах 2018 року Темер вже не висувався в президенти.


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