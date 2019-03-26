Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Обвиняемого в коррупции экс-президента Бразилии освободили из-под стражи. Фото: Svopi

Обвиняемого в коррупции экс-президента Бразилии освободили из-под стражи

26 мар 2019, 09:43
999

Экс-президента Бразилии Мишеля Темера, арестованного 21 марта по подозрению во взяточничестве, освободил апелляционный суд.

Суд решил, что 78-летний Темер не опасен и не представляет угрозы для общества, сообщает Globo.

Бывшего лидера страны Темера подозревают в получении около 500 тыс. долл. взяток при заключении государственных контрактов на строительство атомной электростанции.

Также в отношении Темера правоохранители расследуют несколько дел, связанных с отмыванием денег, препятствованием правосудию и коррупцией. Экс-президент опровергает все обвинения.

Отметим, что по делу о коррупции при строительстве АЭС был осужден экс-президент страны Лула да Силва, также во взяточничестве, связанном со строительством АЭС, подозревали еще одного бывшего лидера страны Дилму Русеф.

Темера назначили и. о. президента Бразилии в 2016 году, сразу после объявления импичмента Русеф, во время правления которой он шесть лет занимал должность вице-президента. На бразильских выборах 2018 года Темер уже не выдвигался в президенты.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Россияне допрашивают двух крымскотатарских активистов на админгранице с полуостровом (ФОТО)

Российские пограничники утром 26 марта задержали на админгранице Украины с оккупированным Крымом двух активистов общественной инициативы «Крымская солидарность» Ремзи Бекирова и Руслана Сулейманова

Новости Украины
13:39