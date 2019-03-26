Закон о признании представителей УПА участниками боевых действий вступил в силу, фото: ImgCop.com

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Вступил в силу закон № 2640-VIII, который предусматривает признание представителей Украинской повстанческой армии (УПА) участниками боевых действий.

Этот закон вносит поправки в закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», сообщается на сайте Верховной Рады.

Отныне участниками боевых действий признаются лица, которые в течение XX в. участвовали во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в составе ряда вооруженных формирований — УПА, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) «Полесская Сечь», Украинской народной революционной армии, вооруженных подразделений Организации украинских националистов, Украинской военной организации (военной революционно политической формации, созданной представителями различных украинских армий после поражения в освободительной борьбе 1917−1921 годов с целью продолжения борьбы за независимость Украины).

Среди этого перечня есть также организация народной обороны «Карпатская Сечь» — парамилитарная организация, существовавшая на Закарпатье в 1938—1939 годах. Ее представители в марте 1939 года вели бои против венгерских войск, которые захватывали территорию провозглашенного после падения Чехословакии независимого украинского государства Карпатская Украина.

Этот закон Рада поддержала 6 декабря 2018 года. Согласно тексту документа, он вступает в силу спустя три месяца с момента опубликования. Официальное издание «Голос Украины» опубликовало закон 26 декабря 2018 года.

Напомним, в марте прошлого года во Львове официально признали красно-черный флаг УПА.