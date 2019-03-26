Закон про визнання представників УПА учасниками бойових дій набув чинності, фото: ImgCop.com

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Набув чинності закон № 2640-VIII, котрий передбачає визнання представників Української повстанської армії (УПА) учасниками бойових дій.

Цей закон вносить правки до закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», повідомляється на сайті Верховної Ради.

Віднині учасниками бойових дій визнаються особи, котрі протягом XX ст. брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у складі низки збройних формувань — УПА, Української повстанчої армії отамана Тараса Боровця (Бульби) «Поліська Січ», Української народної революційної армії, збройних підрозділів Організації українських націоналістів, Української військової організації (військової революційно-політичної формації, створеної представниками різних українських армій після поразки у визвольних змаганнях 1917—1921 років з метою продовження боротьби за незалежність України).

Серед цього переліку є також організація народної оборони «Карпатська Січ» — парамілітарна організація, що існувала на Закарпатті У 1938−1939 роках. Її представники у березні 1939 року вели бої проти угорських військ, котрі захоплювали територію проголошеної після падіння Чехословаччини незалежної української держави Карпатська Україна.

Цей закон Рада підтримала 6 грудня 2018 року. Згідно з текстом документу, він набирає чинності через три місяці з моменту опублікування. Офіційне видання «Голос України» опублікувало закон 26 грудня 2018 року.

Нагадаємо, у березні минулого року у Львові офіційно визнали червоно-чорний прапор УПА.