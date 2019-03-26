Розслідування Мюллера: Сенат США заблокував можливість оприлюднення документа. Фото: Известия

https://racurs.ua/ua/n119872-rozsliduvannya-mullera-senat-ssha-zablokuvav-mojlyvist-opryludnennya-dokumenta.html

Ракурс

Сенат США виступив проти оприлюднення розслідування про втручання Росії у президентські вибори в 2016 році.

Демократи вже вдруге спробували вжити заходів, аби Міністерство юстиції США оприлюднило документи з розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в американські вибори у 2016 році, повідомляє «Голос Америки».

Цього разу спробу представників Демократичної партії заблокував Мітч Макконнелл, лідер сенатської більшості.

Зазначається, що раніше Палата представників підтримала оприлюднення доповіді Мюллера. За це проголосували 420 депутатів.

Команда екс-глави ФБР Мюллера вела розслідування 22 місяці й висунула звинувачення 34 особам, у тому числі колишньому раднику Трампа з нацбезпеки Майклу Флінну, екс-очільнику передвиборчого штабу Трампа Полу Манафорту, екс-раднику передвиборчого штабу нинішнього президента США Роджеру Стоуну й колишньому юристу Трампа Майклу Коену.

У свою чергу Трамп неодноразово заявляв, що не змовлявся з російською владою для перемоги на виборах. За його словами, зв’язки з Москвою були у його противників — демократів.

Розслідування Мюллера не єдине, яке стосується глави Білого дому. Федеральні прокурори у Нью-Йорку вивчають фінансування виборчої кампанії та інавгурації Трампа. Крім того, триває розслідування щодо бізнес-проектів Трампа та його статків.

Днями генеральний прокурор США Вільям Барр повідомив про завершення розслідування у справі про втручання Росії у вибори американського президента. За його словами, Трамп не вступав у змову з Кремлем для впливу на результати виборів.