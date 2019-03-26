Расследование Мюллера: Сенат США заблокировал возможность обнародования документаhttps://racurs.ua/n119872-rassledovanie-mullera-senat-ssha-zablokiroval-vozmojnost-obnarodovaniya-dokumenta.htmlРакурс
Сенат США выступил против обнародования расследования о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.
Демократы во второй раз попытались принять меры, чтобы Министерство юстиции США обнародовало документы из расследования специального прокурора Мюллера о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, сообщает «Голос Америки».
Но в этот раз попытку представителей Демократической партии заблокировал Митч Макконнелл, лидер сенатского большинства.
Отмечается, что ранее Палата представителей поддержала обнародование доклада Мюллера. За это проголосовали 420 депутатов.
Команда экс-главы ФБР Мюллера вела расследование 22 месяца и выдвинула обвинения 34-м лицам, в том числе бывшему советнику Трампа по нацбезопасности Майклу Флинну, экс-главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту, экс-советнику предвыборного штаба нынешнего президента США Роджеру Стоуну и бывшему юристу Трампа Майклу Коэну.
В свою очередь Трамп неоднократно заявлял, что не пребывал в сговоре с российскими властями в целью победы на выборах. По его словам, связи с Москвой были у его противников — демократов.
Расследование Мюллера не единственное, касающееся главы Белого дома. Федеральные прокуроры в Нью-Йорке изучают финансирование избирательной кампании и инаугурации Трампа. Кроме того, продолжается расследование по поводу бизнес-проектов Трампа и его активов.
На днях гнеральный прокурор США Уильям Барр сообщил о завершении расследования о вмешательстве России в выборы американского президента. По словам Барра, Трамп не вступал в сговор с Кремлем для влияния на исход выборов.