Расследование Мюллера: Сенат США заблокировал возможность обнародования документа. Фото:

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Сенат США выступил против обнародования расследования о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.

Демократы во второй раз попытались принять меры, чтобы Министерство юстиции США обнародовало документы из расследования специального прокурора Мюллера о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, сообщает «Голос Америки».

Но в этот раз попытку представителей Демократической партии заблокировал Митч Макконнелл, лидер сенатского большинства.

Отмечается, что ранее Палата представителей поддержала обнародование доклада Мюллера. За это проголосовали 420 депутатов.

Команда экс-главы ФБР Мюллера вела расследование 22 месяца и выдвинула обвинения 34-м лицам, в том числе бывшему советнику Трампа по нацбезопасности Майклу Флинну, экс-главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту, экс-советнику предвыборного штаба нынешнего президента США Роджеру Стоуну и бывшему юристу Трампа Майклу Коэну.

В свою очередь Трамп неоднократно заявлял, что не пребывал в сговоре с российскими властями в целью победы на выборах. По его словам, связи с Москвой были у его противников — демократов.

Расследование Мюллера не единственное, касающееся главы Белого дома. Федеральные прокуроры в Нью-Йорке изучают финансирование избирательной кампании и инаугурации Трампа. Кроме того, продолжается расследование по поводу бизнес-проектов Трампа и его активов.

На днях гнеральный прокурор США Уильям Барр сообщил о завершении расследования о вмешательстве России в выборы американского президента. По словам Барра, Трамп не вступал в сговор с Кремлем для влияния на исход выборов.