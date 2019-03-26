Венесуэла вновь осталась без электроэнергии

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Ракурс

В Венесуэле вновь произошли масштабные отключения электроэнергии.

Второй раз за месяц электричество исчезло на значительной части территории страны, включая многие районы столицы Каракаса. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает агентство Reuters.

Из-за недостатка электроэнергии власти решили закрыть столичное метро. Также электроэнергия исчезла в аэропорту Каракаса.

Сообщается об отсутствии электроэнергии в ряде западных штатов. При этом в южном городе Пуэрто-Ордас и в некоторых частях третьего по величине города страны Валенсии сохранялось энергоснабжение.

Впоследствии министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что причиной проблем с энергоснабжением стала «атака» на энергетическую систему. По его словам, этот инцидент имеет «схожие характеристики» с масштабным блэкаутом в Венесуэле 7 марта, последствия которого в больших городах были преодолены лишь спустя несколько дней. Тогда причинами инцидента власти страны называли кибератаку, осуществленную на гидроэлектростанцию «Гури».

Напомним, российские СМИ со ссылкой на информированные источники сообщают о прибытии в Венесуэлу 23 марта двух самолетов с российскими военными. Целью визита военных называют предоставление консультаций по вопросам обслуживания техники и стратегии ведения боевых действий.