Венесуела знову залишилася без електроенергії

https://racurs.ua/ua/n119871-u-venesueli-znovu-stalysya-masshtabni-vidkluchennya-elektroenergiyi-vlada-zayavlyaie-pro-ataku.html

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У Венесуелі знову сталися масштабні відключення електроенергії.

Вдруге за місяць електрика зникла на значній частині території країни, включаючи багато районів столиці Каракаса. Про це з посиланням на очевидців повідомляє агентство Reuters.

Через нестачу електроенергії влада вирішила закрити столичне метро. Також електроенергія зникла в аеропорту Каракаса.

Повідомляється про відсутність електроенергії в низці західних штатів. При цьому в південному місті Пуерто-Ордас і в деяких частинах третього за величиною міста країни Валенсії зберігалося енергопостачання.

Згодом міністр інформації Венесуели Хорхе Родрігез заявив, що причиною проблем із енергопостачанням стала «атака» на енергетичну систему. За його словами, цей інцидент має «схожі характеристики» з масштабним блекаутом у Венесуелі 7 березня, наслідки котрого у великих містах були подолані лише через кілька днів. Тоді причинами інциденту влада країни називала кібератаку, здійснену на гідроелектростанцію «Гурі».

Нагадаємо, російські ЗМІ з посиланням на інформовані джерела повідомляють про прибуття до Венесуели 23 березня двох літаків з російськими військовими. Метою візиту військових називають надання консультацій з питань обслуговування техніки та стратегії ведення бойових дій.