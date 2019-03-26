Довгоп’ят, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n119870-pobachyty-svit-ochyma-prymata-ucheni-stvoryly-dyvovyjnyy-dodatok-virtualnoyi-realnosti-foto.html

Ракурс

Учені з Дартмутського коледжу (США) створили додаток віртуальної реальності Tarsier Goggles, котрий дозволяє побачити навколишній світ таким, яким його бачать крихітні примати з лісів Південно-Східної Азії — довгоп’яти.

Ці тварини дещо схожі на персонажів фільму «Гремліни», повідомляє видання EurekaAlert.

Довгоп’ят — нічна тварина, її гігантські очі мають виняткову зорову чутливість.

Tarsier Goggles, містить три віртуальні середовища — «Матриця», «Лабіринт» та «Дощовий ліс Борнеан», котрі демонструють, як зір довгоп’ята відрізняється від людського з точки зору гостроти, кольорового бачення і яскравості. Борнейські довгоп’яти мають протанопію, форму червоно-зеленої кольорової сліпоти.

У створюваному Tarsier Goggles віртуальному тропічному лісі Борнеан користувачі можуть пересуватися по лісу, стрибати й чіплятися за дерева в «темному, схожому на лабіринт, просторі, який майже непрозорий для людей, але довгоп’ят може по ньому пересуватися, демонструючи переваги більш високої візуальної чутливості», наголошують автори додатку.

Учені зазначають, що їхній додаток можна використовувати як навчальний засіб у шкільній програмі.

«Більшість учнів дев’ятого і десятого класу в США вивчають оптику і природний відбір, але обидві теми зазвичай розглядаються в ізоляції, — говорить один зі співавторів, професор антропології Натаніель Доміні. — Довгоп'ят є ефективним засобом об'єднання обох концепцій. Ви повинні розуміти оптичні принципи, щоб зрозуміти, чому природний відбір сприяє таким величезним очам у такого крихітного хижака».

Tarsier Goggles орієнтований на шолом віртуальної реальності HTC Vive Pro, завантажити його можна на сторінці проекту. Також доступний джерельний код проекту.

Нагадаємо, торік з’явився 3D-тур, котрий дозволяє «прогулятися» гробницею дружини давньоєгипетського фараона Рамзеса II Нефертарі.