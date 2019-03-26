Увидеть мир глазами примата: ученые создали удивительное приложение виртуальной реальности (ФОТО)

Долгопят, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n119870-uvidet-mir-glazami-primata-uchenye-sozdali-udivitelnoe-prilojenie-virtualnoy-realnosti-foto.html

Ракурс

Ученые из Дартмутского колледжа (США) создали приложение виртуальной реальности Tarsier Goggles, которое позволяет увидеть окружающий мир таким, каким его видят крошечные приматы из лесов Юго-Восточной Азии — долгопяты.

Эти животные несколько похожи на персонажей фильма «Гремлины», сообщает издание EurekaAlert.

Долгопят — ночное животное, его гигантские глаза имеют исключительную зрительную чувствительность.

Tarsier Goggles, содержит три виртуальные среды — «Матрица», «Лабиринт» и «Дождливый лес Борнеан», демонстрирующих, как зрение долгопята отличается от человеческого с точки зрения остроты, цветного видения и яркости. Борнейские долгопяти имеют протанопию, форму красно-зеленой цветовой слепоты.

В создаваемом Tarsier Goggles виртуальном тропическом лесу Борнеан пользователи могут передвигаться по лесу, прыгать и цепляться за деревья в «темном, похожем на лабиринт, пространстве, которое почти непрозрачно для людей, но долгопят может по нему передвигаться, демонстрируя преимущества более высокой визуальной чувствительности», подчеркивают авторы приложения.

Ученые отмечают, что их приложение можно использовать как учебное средство в школьной программе.

«Большинство учеников девятого и десятого класса в США изучают оптику и естественный отбор, но обе темы обычно рассматриваются в изоляции, — говорит один из соавторов, профессор антропологии Натаниэль Домини. — Долгопят является эффективным средством объединения обеих концепций. Вы должны понимать оптические принципы, чтобы понять, почему естественный отбор способствует таким огромным глазам у такого крошечного хищника».

Tarsier Goggles ориентирован на шлем виртуальной реальности HTC Vive Pro, скачать его можно на странице проекта. Также доступен исходный код проекта.

Напомним, в прошлом году появился 3D-тур, который позволяет «прогуляться» гробницей жены древнеегипетского фараона Рамзеса II Нефертари.