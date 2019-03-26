В главу Лейбористской партии Великобритании в начале марта попали яйцом

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Британца Джона Мерфи, разбившего яйцо о голову оппозиционного лидера Джереми Корбина, приговорили к 28-ми дням заключения.

Кроме того, 31-летний мужчина заплатит штраф в размере 115 фунтов (свыше 4 тыс. грн), сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что Мерфи свою вину признал.

Нападение на Корбина произошло вечером в воскресенье, 3 марта, когда он вместе с женой и сторонниками посещал мусульманский общественный центр в лондонском Финсбери-парке. Мерфи задержали на месте инцидента. Британские правоохранители отмечают, что хотя Корбин не был серьезно травмирован, «Мерфи пришел с несколькими яйцами, которые мог бы использовать, если бы не был быстро задержан».

По информации следствия, в момент нападения он крикнул: «Уважай голосование», очевидно, намекая на результаты референдума 2016 года по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit). За несколько дней до этого Корбин заявил, что возглавляемая им Лейбористская партия может поддержать инициативу проведения еще одного референдума по Brexit.

Сначала сообщалось, что Мерфи бросил в Корбина яйцо, позже в британской полиции заявили, что он просто стукнул его яйцом по голове.

Напомним, в октябре 2017 возле Верховной Рады яйцами забросали народного депутата Алексея Гончаренко.