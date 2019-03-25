США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами

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США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Соответствующую декларацию американский президент Дональд Трамп 25 марта подписал во время встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, сообщает Haaretz.

Трамп в Твиттер так прокомментировал это распоряжение: «Через 52 года пришло время для США полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, что является вопросом критического стратегического значения для государства Израиль и региональной стабильности».

Нетаньяху назвал шаг Трампа «исторически справедливым» и «дипломатической победой», утверждая, что Израиль получил Голанские высоты в справедливой оборонительной войне. Премьер Израиля привез Трампу в подарок ящик лучшего вина из Голанских высот.

Целый ряд государств не поддержал решение Трампа признать израильский суверенитет над Голанах. Одной из первых на эти действия США отреагировала Сирия, которая оспаривает принадлежность региона. В Дамаске позицию Штатов назвали «вопиющим нарушением территориальной целостности республики».

Кроме того, там выразили мнение, что Вашингтон стал главным врагом всех арабских стран, а ООН потеряла доверие и свой статус. Похожую позицию заняли и в Турции. В МИД страны считают, что США, признав суверенитет Израиля над Голанскими высотами, пренебрегли международным правом. Турция будет противодействовать этому решению на всех платформах, в том числе в ООН. Глава турецкого МИД сказал, что решение США «не легитимизирует аннексию Израилем Голанских высот».

Не поддержали позицию Вашингтона и в Лиге арабских государств, а также в Евросоюзе. Россия также не признает суверенитет Израиля над Голанах.

Израиль занял Голанские высоты, принадлежащие Сирии, во время Шестидневной войны 1967 года. Спустя почти 15 лет парламент еврейского государства в одностороннем порядке провозгласил свой суверенитет над этим регионом. Совет безопасности ООН не признал это решение.

Напомним, что сегодня произошло очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке. В Израиле ракета из сектора Газа ударила по жилому дому, из-за чего он загорелся. Семь человек получили ранения.