США визнали суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами

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США визнали суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Відповідну декларацію американський президент Дональд Трамп 25 березня підписав під час зустрічі з ізраїльським прем'єром Беньяміном Нетаньяху, повідомляє Haaretz.

Трамп у Твіттер так прокоментував це розпорядження: «Через 52 роки настав час для США повністю визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, що є питанням критичного стратегічного і безпекового значення для держави Ізраїль і регіональної стабільності».

Нетаньяху назвав крок Трампа «історичною справедливістю» і «дипломатичною перемогою», стверджуючи, що Ізраїль отримав Голанські висоти у справедливій оборонній війні. Прем'єр Ізраїлю привіз Трампу у подарунок ящик найкращого вина з Голанських висот.

Цілий ряд держав не підтримав рішення Трампа визнати ізраїльський суверенітет над Голанах. Однією з перших на ці дії США відреагувала Сирія, яка оспорює приналежність регіону. У Дамаску позицію Штатів назвали «кричущим порушенням територіальної цілісності республіки».

Крім того, там висловили думку, що Вашингтон став головним ворогом всіх арабських країн, а ООН втратила довіру і свій статус. Схожу позицію зайняли і в Туреччині. У МЗС країни вважають, що США, визнавши суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, знехтували міжнародним правом. Туреччина буде протидіяти цьому рішенню на всіх платформах, в тому числі в ООН. Глава турецького МЗС сказав, що рішення США «не легітимізує анексію Ізраїлем Голанських висот».

Не підтримали позицію Вашингтона і в Лізі арабських держав, а також у Євросоюзі. Росія також не визнає суверенітет Ізраїлю над Голанах.

Ізраїль зайняв Голанські висоти, що належали Сирії, під час Шестиденної війни 1967 року. Через майже 15 років парламент єврейської держави в односторонньому порядку проголосив свій суверенітет над цим регіоном. Рада безпеки ООН не визнала це рішення.

Нагадаємо, що сьогодні сталося чергове загострення ситуації на Близькому Сході. В Ізраїлі ракета із сектору Газа вдарила по житловому будинку, через що він загорівся. Семеро осіб отримали поранення.