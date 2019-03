В Ізраїлі ракета із сектору Газа вдарила по житловому будинку, через що він загорівся. Семеро осіб отримали поранення. Обстріл стався сьогодні вранці на північ від Тель-Авіва по населеному пункту Мішмерет.

Найважчі поранення отримала 50-річна жінка. Ще шестеро осіб, включаючи немовля, також перебувають під наглядом медиків, але у них легкі поранення і стан шоку. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

Представники ізраїльської армії вже підтвердили, що ракету випустили із сектору Газа. Перед обстрілом в окрузі спрацювала сирена повітряної тривоги. Багато жителів вирушили до бомбосховища, але пішли не всі. Правоохоронці оточили район події для з’ясування обставин.

Поселення, в яке запустили ракету, розташоване за 80 км від сектора Газа і займається сільськогосподарською діяльністю.

WATCH: A rocket from Gaza hit this Israeli home at 5:20 this morning. pic.twitter.com/89agEirzP4