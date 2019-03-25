В Ізраїлі 7 осіб поранено вибухом ракети із сектору Газа. Фото: Prichal

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Ракурс

В Ізраїлі ракета із сектору Газа вдарила по житловому будинку, через що він загорівся. Семеро осіб отримали поранення. Обстріл стався сьогодні вранці на північ від Тель-Авіва по населеному пункту Мішмерет.

Найважчі поранення отримала 50-річна жінка. Ще шестеро осіб, включаючи немовля, також перебувають під наглядом медиків, але у них легкі поранення і стан шоку. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

Представники ізраїльської армії вже підтвердили, що ракету випустили із сектору Газа. Перед обстрілом в окрузі спрацювала сирена повітряної тривоги. Багато жителів вирушили до бомбосховища, але пішли не всі. Правоохоронці оточили район події для з’ясування обставин.

Поселення, в яке запустили ракету, розташоване за 80 км від сектора Газа і займається сільськогосподарською діяльністю.

WATCH: A rocket from Gaza hit this Israeli home at 5:20 this morning. pic.twitter.com/89agEirzP4 — Israel Defense Forces (@IDF) 25 марта 2019 г.

Зазначимо, що палестинці завдали удару за два тижні до проведення парламентських виборів в Ізраїлі (9 квітня). Наразі прем'єр міністр країни Біньямін Нетаньяху перебуває з візитом в США, де він має зустрітися з президентом Дональдом Трампом. Нетаньяху вже повідомив, що відразу після зустрічі повертається до Ізраїлю.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в листопаді минулого року палестинські радикали із сектору Газа запустили по Ізраїлю 370 ракет. У відповідь Ізраїль вразив понад 100 цілей на території сектору Газа, які використовувалися для здійснення нападів на країну.