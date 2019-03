В Израиле ракета из сектора Газа ударила по жилому дому, из-за чего он загорелся. Семь человек получили ранения. Обстрел произошел сегодня утром к северу от Тель-Авива по населенному пункту Мишмерет.

Самые тяжелые ранения получила 50-летняя женщина. Остальные шесть человек, включая младенца, также находятся под присмотром медиков, но у них легкие ранения и состояние шока. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Представители израильской армии уже подтвердили, что ракету выпустили из сектора Газа. Перед обстрелом в округе сработала сирена воздушной тревоги. Многие жители отправились в бомбоубежище, но пошли не все. Правоохранители оцепили район происшествия для выяснения обстоятельств.

