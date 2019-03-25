В Израиле 7 человек ранены взрывом ракеты из сектора Газа. Фото: Prichal

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Ракурс

В Израиле ракета из сектора Газа ударила по жилому дому, из-за чего он загорелся. Семь человек получили ранения. Обстрел произошел сегодня утром к северу от Тель-Авива по населенному пункту Мишмерет.

Самые тяжелые ранения получила 50-летняя женщина. Остальные шесть человек, включая младенца, также находятся под присмотром медиков, но у них легкие ранения и состояние шока. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Представители израильской армии уже подтвердили, что ракету выпустили из сектора Газа. Перед обстрелом в округе сработала сирена воздушной тревоги. Многие жители отправились в бомбоубежище, но пошли не все. Правоохранители оцепили район происшествия для выяснения обстоятельств.

WATCH: A rocket from Gaza hit this Israeli home at 5:20 this morning. pic.twitter.com/89agEirzP4 — Israel Defense Forces (@IDF) 25 марта 2019 г.

Поселение, в которое запустили ракету, находится в 80 км от сектора Газа и занимается сельскохозяйственной деятельностью.

Отметим, что палестинцы нанесли удар за две недели до проведения парламентских выборов в Израиле (9 апреля). На данный момент премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху находится с визитом в США, где должен встретиться с президентом Дональдом Трампом. Нетаньяху уже сообщил, что сразу после встречи возвращается в Израиль.

Как ранее сообщал «Ракурс», в ноябре прошлого года палестинские радикалы из сектора Газа запустили по Израилю 370 ракет. В ответ Израиль поразил более 100 целей на территории сектора Газа, которые использовались для совершения нападений на страну.