Трамп упразднил удар Израиля по ядерным объектам Ирана. Фото:

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Ракурс

Ізраїль планував завдати удару по ядерних об'єктах Ірану у травні цього року.

Однак цю атаку скасував президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Американський лідер ухвалив відповідне рішення після внутрішніх дебатів. Кілька місяців суперечки точилися навколо того, чи слід продовжувати дипломатію, чи підтримати Ізраїль у його спробах завадити Ірану створити ядерну зброю, в той час як Тегеран ослаблений у військовому та економічному плані. Про це повідомило видання The New York Times.

Деякі радники глави Білого дому сумнівалися у тому, що атака ЦАХАЛ на Іран зможе зруйнувати ядерні амбіції країни і дасть змогу уникнути більшої війни. Було вирішено утриматися від збройної агресії, бо Тегеран погодився на переговори.

Неназвані джерела стверджують, що Армія оборони Ізраїлю розробила план й була готова завдати удару по іранських ядерних об'єктах у травні. Ізраїльтяни сподівалися, що США схваллять ці наміри. Однак у Вашингтоні виступили проти цього, бо атака вимагала б допомоги Штатів не тільки для захисту Ізраїлю від військової відповіді Ірану та зробило б американців ключовими учасниками удару.

NYT пише, що наразі Білий дім надає перевагу дипломатії, а не військовим діям. Вашингтон вже почав переговори з Тегераном, давши лише кілька місяців на укладення нової ядерної угоди.

Нагадаємо, ​у березні 2025 року президент США Дональд Трамп висунув Ірану вимогу розпочати прямі переговори щодо повного демонтажу ядерної програми країни. І попередив, що в разі відмови Іран зазнає бомбардування та вторинних санкцій.

Збройні сили Ірану вже приведені в стан підвищеної готовності на тлі напруги зі Сполученими Штатами. Також Іран попередив свої країни-сусіди про те, будь-яка допомога американцям, включаючи використання їхнього повітряного простору або території військовими США, буде вважатися «ворожим актом»

Джерело: The New York Times