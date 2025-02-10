Дональд Трамп хоче купити Сектор Гази. Фото:

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Зробити Сектор Гази власністю Сполучених Штатів Америки хоче президент США Дональд Трамп.

Американський лідер заявив, що має намір придбати та володіти Сектором Гази. Також він може дозволити іншим країнам Близького Сходу відновити зруйновані війною території анклаву. Таку заяву Трамп зробив на борту літака Air Force One, передає агентство Reuters.

Я налаштований на купівлю та володіння Сектором Гази. Що стосується його відновлення, ми можемо передати його іншим державам на Близькому Сході, щоб вони відбудували його частини, інші люди можуть зробити це за нашої підтримки. Але ми прагнемо володіти ним, взяти його та переконатися, що ХАМАС не повернеться назад, — заявив він.

Такі амбіції Трампа обурили члена політичного бюро угруповання ХАМАС Еззат Ель-Рашка, який засудив заяву щодо купівлі Сектору Гази. Він наголосив, що «Сектор Гази — це не власність, яку можна продавати чи купувати, а невід'ємна частина нашої окупованої палестинської землі». Також він пообіцяв, що палестинці «зірвуть плани з переміщення».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявляв, що Сполучені Штати Америки неодмінно заволодіють Гренландією, оскільки це «для захисту вільного світу» та тому, що 57 тис. жителів острова «хочуть бути з нами».

Джерело: Reuters