США неодмінно заволодіють Гренландією, - Трамп

https://racurs.ua/ua/n203500-ssha-neodminno-zavolodiut-grenlandiieu-tramp.html

Ракурс

США неодмінно заволодіють Гренландією, оскільки це «для захисту вільного світу» та тому, що 57 тисяч жителів острова «хочуть бути з нами».

Я не знаю, які претензії має Данія, але було б дуже недружнім актом, якби вони не дозволили цьому статися, — сказав президент США, виступаючи перед своїми прихильниками 25 січня.

Трамп знову звинуватив інші країни у тому, що вони «століттями використовували і грабували нас». Він знову пообіцяв збільшити видобуток газу та нафти, а також озвучив свої територіальні амбіції, зокрема щодо Гренландії.

Я думаю, що ми отримаємо її. 57 тис. жителів острова «хочуть бути з нами», — заявив президент США.

Його коментарі з’явилися після повідомлень про те, що прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен наполягала на тому, що Гренландія не продається, під час палкої телефонної розмови з президентом напередодні.

Я хочу, щоб ці люди були з нами. Я не знаю, які претензії має Данія, але було б дуже недружнім актом, якби вони не дозволили цьому статися, тому що це для захисту вільного світу. Я думаю, що ми отримаємо Гренландію, тому що це пов’язано зі свободою світу. Це не має нічого спільного зі Сполученими Штатами, окрім того, що ми єдині, хто може забезпечити свободу. Вони не можуть, — сказав Трамп.

«Ракурс» писав про нібито дуже важку розмову лідерів США та Данії щодо Гренландії.

Європейські війська у Гренландії?

Можливе розміщення європейських військових у Гренландії стало б «сильним сигналом» і сприяло б стабільності в регіоні, сказав глава Військового комітету Європейського Союзу Роберт Брігер в інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

Хоча Гренландія і не є частиною ЄС, у європейців, як і у США, там є власні інтереси". Острів має стратегічне значення через багаті природні ресурси та важливі транспортні шляхи, які проходять через його територію та забезпечують міжнародну торгівлю, — зазначив Брігер.

Він також підкреслив, що глобальне потепління та танення льодовиків на острові створюють нові ризики для міжнародної стабільності:

Ця ситуація потенційно може призвести до напруженості у відносинах із росією та, можливо, Китаєм.

Говорячи про бажання колишнього президента США Дональда Трампа придбати Гренландію, Брігер висловив сподівання, що такі ініціативи враховують принцип непорушності кордонів, закріплений у Статуті ООН.