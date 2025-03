Кінець перемирʼя: Ізраїль відновив удари по Газі

Ізраїль відновив удари по сектору Гази, порушивши домовленість про припинення вогню з ХАМАС, яка була досягнута 19 січня.

Армія оборони Ізраїлю масовано атакує командування ХАМАС середнього рівня, членів політбюро та інфраструктуру. Такий наказ віддали премʼєр Нетаньягу й міністр оборони Кац, бо угруповання неодноразово відмовилося від угоди стосовно заручників.

In accordance with the political echelon, the IDF and ISA are currently conducting extensive strikes on terror targets belonging to the Hamas terrorist organization in the Gaza Strip. pic.twitter.com/mYZ1WBPVPG