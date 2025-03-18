Кінець перемирʼя: Ізраїль відновив удари по Газі

https://racurs.ua/ua/n204873-kinec-peremyr-ya-izrayil-vidnovyv-udary-po-gazi.html

Ракурс

Ізраїль відновив удари по сектору Гази, порушивши домовленість про припинення вогню з ХАМАС, яка була досягнута 19 січня.

Армія оборони Ізраїлю масовано атакує командування ХАМАС середнього рівня, членів політбюро та інфраструктуру. Такий наказ віддали премʼєр Нетаньягу й міністр оборони Кац, бо угруповання неодноразово відмовилося від угоди стосовно заручників.

In accordance with the political echelon, the IDF and ISA are currently conducting extensive strikes on terror targets belonging to the Hamas terrorist organization in the Gaza Strip. pic.twitter.com/mYZ1WBPVPG — Israel Defense Forces (@IDF) March 18, 2025

Міністерство охорони здоровʼя сектору Гази, кероване ХАМАС, заявило, що через ізраїльські авіаудари загинули 232 людини.

Ізраїль тимчасово припинив військову кампанію проти ХАМАС 19 січня — тоді сторони уклали перемирʼя.