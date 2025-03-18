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Ракурс
Кінець перемирʼя: Ізраїль відновив удари по Газі

Кінець перемирʼя: Ізраїль відновив удари по Газі

18 бер 2025, 08:16
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Ізраїль відновив удари по сектору Гази, порушивши домовленість про припинення вогню з ХАМАС, яка була досягнута 19 січня.

Армія оборони Ізраїлю масовано атакує командування ХАМАС середнього рівня, членів політбюро та інфраструктуру. Такий наказ віддали премʼєр Нетаньягу й міністр оборони Кац, бо угруповання неодноразово відмовилося від угоди стосовно заручників.

Міністерство охорони здоровʼя сектору Гази, кероване ХАМАС, заявило, що через ізраїльські авіаудари загинули 232 людини.

Ізраїль тимчасово припинив військову кампанію проти ХАМАС 19 січня — тоді сторони уклали перемирʼя.

Джерело: Ракурс


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