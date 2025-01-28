Тисячі палестинців повертаються в північну частину Гази після припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС

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Тисячі палестинців повертаються в північну частину Гази після припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.

Угода про повернення заручників, захоплених терористами ХАМАС, дозволила тисячам людей повернутися до північної частини сектору Газа. Величезні натовпи людей 27 січня вирушили пішки прибережною дорогою з півдня на північ. Ізраїль відкрив прохід після звільнення ще одного заручника.

Від початку війни з ХАМАС у жовтні 2023 року тисячі жителів переселилися в центральні та південні райони сектора Гази, а північ району заблокували.

За даними AFP, близько 200 тисяч людей уже пройшли блокпости. А загалом повернутися можуть до 650 тисяч.

Це прекрасне почуття — повертатися додому, до своєї сім’ї, родичів і близьких, і оглядати свій будинок — якщо це ще будинок, — цитує Bild біженця Ібрагім Абу Хасера.

Значна частина півночі Гази зруйнована внаслідок бойових дій. Президент США Дональд Трамп нещодавно запропонував переселити постраждалих жителів сектору до Єгипту та Йорданії, доки район не буде відновлений, але обидві країни рішуче виступили проти цієї ідеї. Тому більшість палестинців, ймовірно, займуться відновленням своїх будинків.

Загалом, як очікується, на північ прибудуть близько 650 тисяч жителів Сектора Гази.

Палестинська сторона також очікувано виступила проти плану Трампа. Глава Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас сказав, що такий крок став би «кричущим перетином червоних ліній». Терористичне угруповання ХАМАС заявило, що Трамп має припинити виступати з подібними пропозиціями, що суперечать правам палестинського народу.

Раніше президент США сказав, що Єгипет і Йорданія повинні прийняти палестинців зі зруйнованого сектору Гази:

Йдеться про півтора мільйона людей, і треба просто всю цю справу розчистити.

За словами Трампа, цей крок може бути «тимчасовим» або «довгостроковим». Президент США розповів, що говорив про це з королем Йорданії.