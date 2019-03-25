Apple представила нові продукти і додатки

https://racurs.ua/ua/n119867-vlasne-telebachennya-ta-igrovyy-servis-apple-predstavyla-novi-produkty-i-dodatky.html

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Корпорація Apple 25 березня провела весняну презентацію і представила свої новинки. Її провів глава корпорації Тім Кук.

Презентація відбулася зі сцени конференц-залу, названого на честь засновника Apple Стіва Джобса в Купертіно (штат Каліфорнія), повідомляє сайт компанії.

Apple TV. В оновленому потоковому відеосервісі з’явиться можливість підписки на такі великі телеканали як HBO, Starz, Showtime. Додаток стане доступним на території 100 країн. Оновлений сервіс буде доступний на телевізорах, що підтримують технологію Smart TV, а також на комп’ютерах Mac. У додатках не буде реклами.

Apple TV+. Компанія представила власний сервіс з виробництва серіалів, шоу і кіно. До проекту залучили відомих акторів, режисерів і продюсерів. Про свої програми розповіли режисери Стівен Спілберг, Джей Джей Абрамс, Софія Коппола, Дем'єн Шазелл, актриси Дженніфер Еністон, Різ Уізерспун, а також телеведуча Опра Уїнфрі.

News+. Компанія розробила доповнення для новинного агрегатора Apple News. У ньому будуть доступні електронні версії журналів ELLE, People, Esquire, The New Yorker, Fortune. Щомісячна плата за користування складе 9,99 дол.

Apple Сard. Сервіс з віртуальною картою Apple допоможе відстежувати статистику витрат в реальному часі, а також розділить витрати за категоріями. За покупки в реальних і віртуальних магазинах Apple користувачі отримають кешбек. Випуск карти очікується влітку 2019 року. Партнерами карти стали банк Goldman Sachs і система Mastercard. Всі покупки можна буде верифікувати за допомогою Touch ID і Face ID.

Apple Arcade. Ігровий сервіс, який дозволить користувачам отримати доступ до сотень комп’ютерних і мобільних ігор за підпискою через App Store. Arcade буде доступний восени 2019 року у 150 країнах світу. Вартість передплати на нього поки не визначена.

Заснована в 1976 році Apple виробляє, крім iPhone і планшетних комп’ютерів iPad, комп’ютери iMac, ноутбуки MacBook, музичні плеєри iPod та іншу високотехнологічну техніку.

Нагадаємо, що у березні Apple представила нові iMac з оновленим процесором і графікою. Оновлення компонентів комп’ютерів відбулося вперше за останні два роки. Нові iMac оснащені восьмиядерними процесорами дев’ятого покоління.