Apple представила новые продукты и приложения

https://racurs.ua/n119867-sobstvennoe-televidenie-i-igrovoy-servis-apple-predstavila-novye-produkty-i-prilojeniya.html

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Корпорация Apple 25 марта провела весеннюю презентацию и представила свои новинки. Ее провел глава корпорации Тим Кук.

Презентация состоялась со сцены конференц-зала, названного в честь основателя Apple Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния), сообщает сайт компании.

Apple TV. В обновленном потоковом видеосервисе появится возможность подписки на такие крупные телеканалы как HBO, Starz, Showtime. Приложение будет доступным на территории 100 стран. Обновленный сервис смогут показывать телевизоры, поддерживающих технологию Smart TV, а также на компьютеры Mac. В приложении не будет рекламы.

Apple TV+. Компания представила собственный сервис по производству сериалов, шоу и кино. К проекту привлекли известных актеров, режиссеров и продюсеров. О своих программах рассказали режиссеры Стивен Спилберг, Джей Джей Абрамс, София Коппола, Дэмьен Шазелл, актрисы Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, а также телеведущая Опра Уинфри.

News+. Компания разработала дополнения для новостного агрегатора Apple News. В нем будут доступны электронные версии журналов ELLE, People, Esquire, The New Yorker, Fortune. Ежемесячная плата за пользование составит 9,99 долл.

Apple Сard. Сервис с виртуальной картой Apple поможет отслеживать статистику расходов в реальном времени, а также разделит расходы по категориям. За покупки в реальных и виртуальных магазинах Apple пользователи получат кэшбек. Выпуск карты ожидается летом 2019 года. Партнерами карты стали банк Goldman Sachs и система Mastercard. Все покупки можно будет верифицировать с помощью Touch ID и Face ID.

Apple Arcade. Игровой сервис, который позволит пользователям получить доступ к сотням компьютерных и мобильных игр по подписке через App Store. Arcade будет доступен осенью 2019 года в 150 странах мира. Стоимость подписки на него пока не определена.

Основанная в 1976 году Apple производит, кроме iPhone и планшетных компьютеров iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику.

Напомним, что в марте Apple представила новые iMac с обновленным процессором и графикой. Обновление компонентов компьютеров произошло впервые за последние два года. Новые iMac оснащены восьмиядерными процессорами девятого поколения.