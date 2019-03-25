Порошенко будет судиться с каналом «1+1»

https://racurs.ua/n119866-poroshenko-budet-suditsya-s-kanalom-1-1-shtab-kandidata.html

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Президент Украины, а также кандидат в президенты на выборах 2019 года Петр Порошенко подаст иск против телеканала «1+1» за систематическую ложь.

О таком намерении Порошенко заявил 25 марта глава фракции БПП в Раде Артур Герасимов, сообщает сайт штаба кандидата.

Герасимов заявил, что президент воздерживался от исков к СМИ, однако после нескольких передач вынужден судиться с телеканалом «1+1». Он считает, что «плюсы» не стесняются использовать фейки и штампы, продуцируемые московскими каналами.

«Они уже даже не стесняются впрыскивать российский пропагандистский яд в украинское информационное пространство», — заявил Герасимов.

Кроме того, в штабе Порошенко призвали граждан относиться к информационным продуктам «1+1» с опаской.

Телеканал прокомментировал решение Порошенко судиться с ним. В «1+1» заявили, что «каждый факт, который был приведен в журналистском расследовании, подкреплен доказательной базой и свидетелями, а компания готова отстаивать свою правоту в судебном порядке».

Напомним, что 24 марта канал «1+1» объяснил появление кандидата Владимира Зеленского в своем эфире в «день тишины» 30 марта. Телевизионщики сообщили, что в передачах, которые будут транслировать в этот день, кандидат в президенты Зеленский не участвует, а в архивном выпуске шоу «Вечерний Квартал» Зеленского можно будет увидеть не в качестве кандидата в президенты, а как актера.