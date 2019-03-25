Порошенко судитиметься із «1+1»

https://racurs.ua/ua/n119866-poroshenko-sudytymetsya-iz-1-1-shtab-kandydata.html

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Президент України, а також кандидат у президенти на виборах 2019 року Петро Порошенко подасть позов проти телеканалу «1+1» за систематичну брехню.

Про такий намір Порошенка заявив 25 березня глава фракції БПП у Раді Артур Герасимов, повідомляє сайт штабу кандидата.

Герасимов заявив, що президент утримувався від позовів до ЗМІ, однак після декількох передач змушений судитися із телеканалом «1+1». Він вважає, що «плюси» не соромляться позичати фейки і штампи, що продукуються московськими каналами.

«Вони вже навіть не цураються вприскувати російську пропагандистську отруту в український інформаційний простір», — заявив Герасимов.

Крім того, у штабі Порошенко закликали громадян ставитися до інформаційних продуктів «1+1» з побоюванням.

Телеканал прокоментував рішення Порошенка позиватися із ним. В «1+1» заявили, що «кожен факт, який був наведений у журналістському розслідуванні, підкріплений доказовою базою та свідками, а компанія готова відстоювати свою правоту в судовому порядку».

Нагадаємо, що 24 березня канал «1+1» пояснив появу кандидата Володимира Зеленського у своєму ефірі у «день тиші» 30 березня. Телевізійники повідомили, що у передачах, які транслюватимуть цього дня, кандидат у президенти Зеленський участі не бере, а в архівному випуску шоу «Вечірній Квартал» Зеленського можна буде побачити не в якості кандидата у президенти, а як актора.