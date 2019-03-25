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ЦВК завершила реєстрацію офіційних спостерігачів на президентських виборах 2019 року

Вибори-2019: стало відомо, скільки іноземних спостерігачів контролюватиме голосування в Україні

25 бер 2019, 21:24
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Центральна виборча комісія (ЦВК) 25 березня завершила реєстрацію офіційних спостерігачів на президентських виборах 2019 року.

ЦВК зареєструвала 2 тис. 344 офіційних спостерігачів. Про це прес-служба комісії повідомила за результатами засідання, яке відбулося 25 березня у Києві.

В останній передбачений законом день Центрвиборчком зареєстрував 324 особи, які спостерігатимуть за голосуванням. Зокрема, комісія узаконила статус спостерігачів від Українського конгресового комітету Америки, Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Швейцарської Конфедерації, Французької Республіки, Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO), Європейського парламенту, Королівства Норвегія, міжнародної організації Silba — «Ініціатива за діалог і Демократію», Словацької Республіки, Національного демократичного Інституту міжнародних відносин США, Міжнародного республіканського інституту (МРІ), Європейської платформи за демократичні вибори, Комітету «За відкриту демократію».

Всього зареєстровано 2 тис. 344 офіційних спостерігачів від 19-ти міжнародних організацій та 17-ти іноземних держав.

Нагадаємо, що ЦВК не зареєструвала 24 російських громадян спостерігачами на виборах в Україні. Перед цим Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ звернулося до ЦВК з проханням зареєструвати громадян РФ міжнародними спостерігачами. Але 20 березня комісія на своєму засіданні відмовила цій організації в реєстрації росіян.

Джерело: Ракурс


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