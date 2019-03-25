Літак British Airways заблукав й замість Німеччини полетів до Шотландії (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n119864-litak-british-airways-zablukav-y-zamist-nimechchyny-poletiv-do-shotlandiyi-karta.htmlРакурс
Літак авіакомпанії British Airways (Брітіш Ейрвейз), який вилетів з Лондона до німецького Дюссельдорфа, помилково приземлився у шотландському Едінбурзі.
Рейс у неділю, 24 березня, виконувала німецька компанія WDL, яка керує літаком за лізинговою угодою з British Airways. Причиною інциденту став невірний польотний план, який вручили пілотам і диспетчерським службам в аеропорту Лондона, повідомляє BBC. Помилку виявили вже після приземлення в головному місті Шотландії.
Пасажири також збагнули помилку тільки тоді, коли літак приземлився, й у салоні їх привітали із прибуттям до Единбурга. Літак провів дві години у Шотландії й вилетів в Дюссельдорф.
«Ми вибачилися перед клієнтами за перерву у їхній подорожі і будемо спілкуватися з ними індивідуально», — повідомили в авіакомпанії.
Водночас перевізник відмовився розповісти, скільки пасажирів постраждало від цієї помилки.
Попередній політ літак також здійснював до Едінбурга і, ймовірно, диспетчери WDL помилково віддали на борт той самий план польоту й наступного дня.