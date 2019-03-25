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Ракурс
Літак British Airways заблукав й замість Німеччини полетів до Шотландії

Літак British Airways заблукав й замість Німеччини полетів до Шотландії (КАРТА)

25 бер 2019, 20:56
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Літак авіакомпанії British Airways (Брітіш Ейрвейз), який вилетів з Лондона до німецького Дюссельдорфа, помилково приземлився у шотландському Едінбурзі.

Рейс у неділю, 24 березня, виконувала німецька компанія WDL, яка керує літаком за лізинговою угодою з British Airways. Причиною інциденту став невірний польотний план, який вручили пілотам і диспетчерським службам в аеропорту Лондона, повідомляє BBC. Помилку виявили ​​вже після приземлення в головному місті Шотландії.

Пасажири також збагнули помилку тільки тоді, коли літак приземлився, й у салоні їх привітали із прибуттям до Единбурга. Літак провів дві години у Шотландії й вилетів в Дюссельдорф.

Літак British Airways заблукав й замість Німеччини полетів до Шотландії, карта — BBC

«Ми вибачилися перед клієнтами за перерву у їхній подорожі і будемо спілкуватися з ними індивідуально», — повідомили в авіакомпанії.

Водночас перевізник відмовився розповісти, скільки пасажирів постраждало від цієї помилки.

Попередній політ літак також здійснював до Едінбурга і, ймовірно, диспетчери WDL помилково віддали на борт той самий план польоту й наступного дня.

Джерело: Ракурс


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