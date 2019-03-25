Самолет British Airways заблудился и вместо Германии полетел в Шотландию

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Ракурс

Самолет авиакомпании British Airways (Бритиш Эйрвейз), который вылетел из Лондона в немецкий Дюссельдорф, ошибочно приземлился в шотландском Эдинбурге.

Рейс в воскресенье, 24 марта, выполняла немецкая компания WDL, которая управляет самолетом по лизинговому соглашению с British Airways. Причиной инцидента стал неверный полетный план, который вручили пилотам и диспетчерским службам в аэропорту Лондона, сообщает BBC. Ошибку обнаружили уже после приземления в главном городе Шотландии.

Пассажиры также поняли ошибку только тогда, когда самолет приземлился, и в салоне их поздравили с прибытием в Эдинбург. Самолет провел два часа в Шотландии, после чего вылетел в Дюссельдорф.

«Мы извинились перед клиентами за перерыв в их путешествия и будем общаться с ними индивидуально», — сообщили в авиакомпании.

В то же время перевозчик отказался рассказать, сколько пассажиров пострадало от этой ошибки.

Предыдущий полет самолет также осуществлял в Эдинбург и, вероятно, диспетчеры WDL ошибочно отдали на борт тот же план полета и на следующий день.