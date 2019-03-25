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На Закарпатье зацвели миндаль, абрикосы и кизил

На Закарпатье зацвели миндаль, абрикосы и кизил (ФОТО)

25 мар 2019, 20:30
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В Закарпатской области уже начали цвести некоторые плодовые деревья — абрикосы, миндаль и кизил. Мягкий климат способствует тому, что овощи и фрукты в регионе всегда появляются быстрее, чем в других областях Украины.

Фотографии деревьев, которые изобилуют белыми цветами, размещают в эти дни в социальных сетях жители закарпатских сел и городков, в частности Виноградовского и Береговского районов.

На Закарпатье зацвели миндаль, абрикосы и кизил

«Все зависит от погоды. Плоды этих деревьев можно будет попробовать уже в июне-июле», — подписала фотографии известный на Закарпатье садовод Наталья Мартишинец.

Она выращивает экзотические деревья и виноград на Черной горе и также выложила в Фейсбуке фото цветущих деревьев со своего участка. Мартишинец, в частности, выращивает и дикий черногорский миндаль, который также зацвел в эти дни.

На Закарпатье зацвели миндаль, абрикосы и кизил

«Закарпатье, Виноградов, Черная гора: зацвели абрикосы. Кизил и миндаль цветут уже неделю», — прокомментировала женщина свои фото.

Между тем на 26 марта синоптики пообещали дождливую и холодную погоду по всей территории страны. В некоторых областях возможен мокрый снег. Например, в Киеве ожидается дождь, а ночью возможен дождь с мокрым снегом. Температура воздуха днем ​​6−8° выше нуля.

На Закарпатье зацвели миндаль, абрикосы и кизил

На Закарпатье зацвели миндаль, абрикосы и кизил

На Закарпатье зацвели миндаль, абрикосы и кизил

Источник: Ракурс


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