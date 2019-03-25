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Погода в Украине 26 марта: по всей стране пройдут дожди и мокрый снег. Фото: Ukranews

Погода в Украине 26 марта: по всей стране пройдут дожди и мокрый снег (КАРТА)

25 мар 2019, 12:27
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Погода в Украине 26 марта будет дождливой и холодной по всей территории страны. В некоторых областях возможен мокрый снег.

Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 26 марта ожидается дождливая, но ночью возможен дождь с мокрым снегом. Температура ночью 1−3° тепла, днем 6−8° выше нуля.

Во Львове днем будет дождь, ночью пройдет мокрый снег. Столбики термометров ночью покажут 1−3° тепла, днем 4−6° выше нуля.

В Одессе синоптики обещают дождь, который будет идти всю ночь и день. Температура воздуха — от 2° до 4° тепла ночью и от 8° до 10° выше нуля днем.

В Днепре прогнозируется дождь 26 марта. Ночью температура составит 2−4° тепла, а днем воздух прогреется до 9−11° выше нуля.

В Харькове завтра погода будет с осадками: дождь, переходящий в ливень. Синоптики прогнозируют от 2° до 4° тепла ночью и 6−8° выше нуля днем.

В Карпатах днем будет идти небольшой дождь, а ночью — мокрый снег. Столбики термометров достигнут отметки 10° тепла днем, а ночью покажут 2−4° выше нуля.

Погода в Украине 26 марта. Фото: Укргидрометцентр

Метеорологи прогнозируют на завтра, 26 марта, небольшие магнитные возмущения в течение суток, к ночи возможна слабая магнитная буря.

Геомагнитная обстановка в Киеве 26 марта. Фото: gismeteo

Ранее сообщалось, что магнитные бури накроют Украину в конце месяца.

Источник: Ракурс


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